Wegen Dani Carvajal: Trent Alexander-Arnold vor Wechsel zu Real Madrid gewarnt

"Es geht darum: 'Was willst Du vom Rest Deines Lebens?'", fasste Carragher Alexander-Arnolds aktuelle Situation zusammen, in der die Frage im Raum steht, ob der 25-Jährige bei Jugendklub Liverpool verlängert oder ein neues Abenteuer wagt.

Alexander-Arnold sei in "der Traumposition eines jeden Fußballers", so Carragher weiter. "25 Jahre, noch ein Jahr Vertrag - er könnte sich in Ruhe anschauen, wie das kommende Jahr verläuft, kann bis Weihnachten warten. Ich bin sicher, dass es schon das eine oder andere Gespräch mit anderen Vereinen gab. So funktioniert es nun mal. Es wird interessant zu sehen, wie das ausgeht."

Insgesamt hat Alexander-Arnold bereits 312 Pflichtspiele für Liverpool absolviert. Auch unter Jürgen Klopps Nachfolger Arne Slot ist der englische Nationalspieler bisher Stammkraft. In den beiden ersten Premier-League-Partien der neuen Saison (2:0-Siege in Ipswich und gegen Brentford) stand er jeweils in der Startelf.