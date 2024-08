"30 Millionen Euro pro Jahr": Trent Alexander-Arnold könnte von Liverpool zu Real Madrid gehen

Alexander-Arnolds Vertrag an der Anfield Road läuft im kommenden Sommer aus, sodass er dann ablösefrei wechseln - und gleichzeitig ein enormes Handgeld kassieren - kann. Der Liverpool-Spieler hat sich bisher geweigert, über seine Pläne und Absichten öffentlich zu sprechen.

Real Madrid wird ein Interesse an Alexander-Arnold nachgesagt - und für Foster kommt der entsprechende Wechsel durchaus in Frage. Er sagte bei YouTube: “Alexander-Arnold weiß, dass er, wenn es einen neuen Vertrag über vier oder fünf Jahre unterschreibt, sofort 110, 120 Millionen Euro wert ist. Wenn ihn, nachdem er unterschrieben hat, jemand holen will, kostet er mindestens 115 Millionen Euro. Trent weiß das, deshalb kann er sagen 'Macht mich zum bestbezahlten Spieler der Premier League und ich unterschreibe die Verlängerung'. Das kann durchaus passieren."

Die andere Möglichkeit ist laut Foster ein Transfer ins Ausland: "Er könnte auch auf Zeit spielen, denn wenn er ablösefrei zu Real Madrid wechselt, bekommt er dort 30 Millionen Euro pro Jahr", sagte er.