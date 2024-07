"An der Theke hat es angefangen": Ein Pub-Team spielt im Europapokal

Louis Perry sitzt in Bruno's Pub mitten in Gibraltar und kann es selbst kaum glauben. "Genau hier hat es angefangen, an der Theke. Wir waren ein echtes Pub-Team", sagt der Gründer, Ex-Spieler und Ex-Vorsitzende des FC Bruno's Magpies, im Hintergrund klirren die Gläser: "Und jetzt spielen wir gegen den FC Kopenhagen im Europapokal. Es ist ein Märchen."

Perry ist inzwischen Besitzer des Pubs, in dem er 2013 ein kleines Fußball-Wunder startete. Damals war er 18 Jahre alt, wollte kicken, fand in Gibraltar keinen passenden Klub und gründete kurzerhand einen eigenen - die Mitspieler fand er in Bruno's Pub.

Elf Jahre später treffen seine Magpies am Donnerstag (18 Uhr) in der Qualifikation zur Conference League auf den 15-maligen dänischen Meister. Den nordirischen Vertreter Derry City haben sie bereits rausgeworfen.

Der aus England stammende Perry weiß noch genau, wie alles anfing. "Ich bin zum Verband gegangen und habe 500 Pfund für die erste Mannschaft und 500 für die zweite auf den Tisch gelegt. Die dachten, das sei ein Scherz", erzählt er dem SID am Telefon.