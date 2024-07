Transfers und Gerüchte: Xavi Simons soll Zukunftsentscheidung getroffen haben - Karim Adeyemi vor erneuten Gesprächen mit Juventus Turin?

© getty

DENIZ UNDAV

Der VfB Stuttgart muss sich eine feste Verpflichtung von Deniz Undav offenbar abschminken. Wie Sky berichtet, hat Brighton & Hove Albion auch das verbesserte Angebot der Schwaben abgelehnt.

Demnach haben dem Premier-League-Klub die vom VfB gebotenen 27 bis 30 Millionen Euro nicht ausgereicht. Schon die erste Offerte von weit über 20 Millionen Euro hatte Brighton offenbar nicht gelangt.

Undav war in der vergangenen Saison an Stuttgart verliehen. Anschließend zog der VfB die Kaufoption, doch Brighton konterte per Rückkaufklausel. Dabei hatte Undav mehrfach öffentlich kommuniziert, dass er gerne am Neckar bleiben würde. Brighton-Coach Fabian Hürzeler plant jedoch mit dem Nationalspieler.

Es gilt als eher unwahrscheinlich, dass der Champions-League-Teilnehmer nochmal nachlegt. Stattdessen soll sich die Vereinsführung um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth schon nach Alternativen umschauen.

Zuletzt hatte es dahingehend Gerüchte über ein Interesse an El Bilal Touré von Atalanta Bergamo gegeben. Der 22-Jährige, der im vergangenen Sommer für die vereinsinterne Rekordsumme von 29,1 Millionen Euro von UD Almería zu den Italienern gewechselt war, hatte weite Teile der Spielzeit wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst.