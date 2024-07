Transfers und Gerüchte: Nico Williams soll Wechselentscheidung getroffen haben - neuer Interessent für Maximilian Beier

© getty

ARTEM DOVBYK

Der Torschützenkönig der vergangenen Primera-Division-Saison steht offenbar kurz vor einem Wechsel vom FC Girona zur AS Rom. Das geht aus einem Bericht des Corriere dello Sport hervor. Demnach habe Dovbyk, der in Gironas Freundschaftsspiel gegen Espanyol am Samstag nicht zum Einsatz kam, ein Angebot von Atlético Madrid abgelehnt.

Zudem wurde beobachtet, dass der Berater des 27-Jährigen den Roma-Direktoren Lina Souloukou und Florent Ghisolfi in den sozialen Medien zu folgen begann. Der Stürmer soll sich mit der Roma auf einen Vierjahresvertrag geeinigt haben und 32 Millionen Euro plus fünf Millionen an Prämien kosten.