Transfers und Gerüchte: VfB Stuttgart will offenbar Bergamos Rekordtransfer als Nachfolger von Serhou Guirassy

© getty

DÉSIRE DOUÉ

Bayern Münchens Wunschspieler hat offenbar eine Entscheidung bezüglich seiner persönlichen Zukunft getroffen. Wie die Bild erfahren haben möchte, will der 19-Jährige in diesem Sommer trotz des Interesses anderer internationaler Topklubs wie Paris Saint-Germain und Manchester United unbedingt an die Säbener Straße wechseln.

Eine Einigung mit Stade Rennes bedeutet dies aber nicht. Vor allem PSG soll nach wie vor mitmischen und sich ebenfalls um Doué bemühen. Dafür habe der Ligue-1-Klub erst kürzlich ein verbessertes Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro abgegeben. Die Bayern hingegen bieten bislang "nur" rund 55 Millionen Euro inklusive Boni.

Der Teenager gilt in Frankreich als großes Talent, ist Junioren-Nationalspieler und wurde 2022 mit der U17 der Grande Nation Europameister. Für Rennes lief er in der vergangenen Saison in 43 Pflichtspielen auf, erzielte vier Tore und lieferte sechs Vorlagen. Doué steht in Rennes noch bis 2026 unter Vertrag. Der 19-Jährige ist derzeit bei Olympia für Frankreich im Einsatz.