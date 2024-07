Transfers und Gerüchte am 20. Juli: "Wir kämpfen um ihn!" Trainer positioniert sich im Poker um Xavi Simons - N’Golo Kanté vor Rückkehr in die Premier League?

© getty

N'Golo Kanté (Al-Ittihad)

West Ham United will N'Golo Kanté von Al-Ittihad in die Premier League zurückholen. Das berichtet unter anderem The Athletic und Sky Sports.

Erste Gespräche wegen eines Transfers des französischen Nationalspielers in diesem Sommer seien geführt worden, allerdings habe Al-Ittihad das Einstiegsangebot der Hammers in Höhe von 18 Millionen Euro abgelehnt und fordere eine Ablöse von 30 Millionen Euro. West Ham bleibe aber weiter interessiert.

Kanté spielte von 2015 bis 2023 in der Premier League. Zunächst war der 33-Jährige für Leicester City aktiv und wechselte nach dem sensationellen Gewinn der englischen Meisterschaft 2016 für knapp 36 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea. Im vergangenen Sommer heuerte er ablösefrei in Saudi-Arabien bei Al-Ittihad an. Dort steht er noch bis 2026 unter Vertrag.

In der Saudi Pro League absolvierte der defensive Mittelfeldmann 30 Spiele, in denen er zwei Tore erzielte und fünf Assists lieferte. Dass er nach wie vor auf hohem Niveau spielen kann, bewies er bei der EM in Deutschland. Nach seiner Rückkehr in die französische Nationalmannschaft war er prompt gesetzt und wurde in den ersten beiden Partien des Halbfinalisten jeweils zum besten Spieler des Spiels gekürt.