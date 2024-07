Transfers und Gerüchte am 19. Juli: Brest wohl heiß auf Bayern-Profi - BVB-Deal "weit entfernt"

© getty

Sávio (ESTAC Troyes)

Nach seinen starken Leistungen in der vergangenen Saison beim FC Girona wechselt Sávio innerhalb der City-Group und schließt sich Manchester City an. Das bestätigte der amtierende englische Meister am späten Donnerstagabend.

Bei den Skyblues unterschreibt der brasilianische Dribbler einen Vertrag bis 2029. Im Gegenzug fließen dem Vernehmen nach rund 47 Millionen Euro Ablöse in die Kasse von ESTAC Troyes, wo Sávio unter Vertrag stand.

"Ich bin sehr glücklich und stolz auf mich selbst und auf meine Familie, die mir geholfen hat, hierher zu kommen", sagte der Offensivspieler bei seiner Vorstellung. "Ich bin gerade erst hier angekommen und habe mich an meinen Berater und meinen Stiefvater gewandt und gesagt, dass ich das Angebot von Manchester City unmöglich ausschlagen kann."

In der Spielzeit 2023/24 war der 20-Jährige vom französischen Zweitligisten, der ebenfalls zur City-Group gehört, an Girona verliehen. Dort machte er mit einer starken Ausbeute von elf Toren und zehn Vorlagen in 41 Pflichtspielen auf sich aufmerksam.