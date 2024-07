Liebling von Jürgen Klopp, ein TV-Experte und Sensationswechsel von Mats Hummels? So steht es um die vereinslosen Spieler

© getty

Vereinslose Spieler: Sergio Ramos (Abwehr, zuletzt FC Sevilla)

Nach der Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Sevilla steht Ramos erneut vor vollendeten Tatsachen. Gut möglich, dass der 38-Jährige von der breiten Bildfläche verschwindet.

Denn Ramos wird mit einem Wechsel in die USA und Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Ersteres gilt derzeit als wahrscheinlichere Option. Laut The Athletic hat es bereits Gespräche mit MLS-Klub San Diego FC gegeben.

In Übersee würde er auf bekannte Gesichter treffen, die jahrelang zu seinen größten Rivalen bei Real Madrid gehörten: Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets und Jordi Alba.