"Mehr als genug Geld": Kevin De Bruyne über Angebote aus Saudi-Arabien

De Bruyne spielte bereits seit 2015 für City, geht kommende Saison also in seine zehnte Spielzeit bei den Skyblues. Unter anderem gewann er mit City bisher sechs englische Meistertitel und 2023 auch einmal die Champions League. In der vergangenen Saison plagte sich De Bruyne lange mit einer Oberschenkelverletzung herum, kam deshalb nur auf 26 Pflichtspieleinsätze. Dabei gelangen ihm sechs Tore und 18 Assists.

Aktuell konzentriert sich De Bruyne noch auf die EM mit Belgien. Im Achtelfinale steht hier am Montagabend das mit Spannung erwartete Duell mit Top-Favorit Frankreich an. In den drei Gruppenspielen hatte De Bruyne jeweils über die vollen 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Seinen bisher einzigen Scorerpunkt lieferte der City-Star mit seinem Tor zum 2:0-Endstand im zweiten Spiel gegen Rumänien.