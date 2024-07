Jürgen Klopp hat wohl eine spektakuläre Anfrage abgeblockt

Laut des Berichts sei Kontakt zu Klopp geknüpft worden, mit der Aussicht, die US-Nationalmannschaft in diesem Sommer zu übernehmen. Klopp habe aber darauf verwiesen, dass er eine längere Fußballpause einlegen wolle. Dies war der Grund für seinen vorzeitigen Abschied vom FC Liverpool vor wenigen Wochen und daran habe sich nichts geändert. Klopps Haltung ändere aber nichts am Interesse des USSF, so der Bericht.

Hinter dem US-Team liegt ein enttäuschendes Abschneiden inklusive Ausscheidens in der Vorrunde bei der Copa América im eigenen Land. In der Folge wurde Nationaltrainer Gregg Berhalter entlassen und die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Neben Klopp, der vor einigen Tagen bereits von Ex-US-Nationalkeeper Tim Howard ins Gespräch gebracht worden war, gilt der ehemalige Bundesligaprofi Steven Cherundolo (Los Angeles FC) als Kandidat.