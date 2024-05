Gehaltsranking der MLS: Lionel Messi liegt vor Lorenzo Insigne und Sergio Busquets auf Platz eins

Messi verdient derweil durch seine zahlreichen lukrativen Werbe- und Sponsorenverträge - beispielsweise mit Adidas oder Apple - natürlich deutlich mehr als die 20,45 Millionen US-Dollar, die ihm Miami jährlich überweist.

Zudem ist der Zweieinhalbjahresvertrag des Argentiniers in den USA durch seine Beteiligung an Inter Miami insgesamt wohl zwischen 125 und 150 Millionen US-Dollar wert.

In der laufenden MLS-Saison sind Messi bisher in neun Spielen zehn Tore und neun Assists gelungen.

Auch dank der starken Leistungen von La Pulga führt Miami die Tabelle der Eastern Conference aktuell an und darf vom Einzug in die Playoffs träumen. Als nächstes steht am Samstag das Duell mit D.C. United an.