Spielabbruch mit Ansage? Der türkische Supercup zwischen Fenerbahce und Galatasaray droht zur Farce zu werden

Nicht wenige Experten in der Türkei rechnen mittlerweile damit, dass es bei dem Spiel zu einem Abbruch kommen werde.

Ursprünglich sollte das Duell zwischen Meister Galatasaray und Pokalsieger Fenerbahce Ende Dezember in Riad (Saudi-Arabien) ausgetragen werden. Diese Partie wurde allerdings kurzfristig abgesagt, offiziell wegen einer "Störung der Organisation", hieß es in einem gemeinsamen Statement beider Vereine. Allerdings soll es darum gegangen sein, dass die saudischen Gastgeber den Mannschaften verboten hätten, Banner oder Plakate mit dem Bild des Gründers der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, zu tragen.

Als neuer Termin wurde der 7. April gefunden, Sanliurfa zum Austragungsort bestimmt. Der Termin allerdings schmeckte den Fener-Verantwortlichen nicht, weil ihre Mannschaft vier Tage später das Hinspiel im Viertelfinale der UEFA Conference League bei Olympiakos bestreitet.

Am 2. April hielt der Klub eine außerordentliche Mitgliederversammlung ab. Sie war eine Reaktion auf die schweren Ausschreitungen nach dem Süper-Lig-Spiel vor wenigen Wochen gegen Trabzonspor. Mehr als 25.000 Mitglieder stimmten zunächst gegen den angedrohten Austritt aus der türkischen Liga. Allerdings sollte der Verein beim Verband TFF unter anderem die Verlegung des Super-Cup-Spiels gegen Galatasaray auf den 23. Mai beantragen.

Außerdem wurde gefordert, dass ein ausländischer Schiedsrichter eingesetzt werden sollte, da man sich von heimischen Unparteiischen benachteiligt fühlt. Andernfalls werde man die Partie mit der U19 bestreiten, damit die Profis sich in Ruhe auf das Duell mit Olympiakos vorbereiten können. Auch werde man in den kommenden beiden Jahren nicht am türkischen Pokal teilnehmen, oder auch dort mit der U19 antreten.