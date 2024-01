29 Millionen Euro für 11 Spiele: In Saudi-Arabien sind die Stars reihenweise unzufrieden

© Getty Images

Auch Benzema, so heißt es, möchte zurück nach Europa, Platz acht in der Tabelle sei ihm dann doch zu wenig. Zuletzt verpasste der ehemalige Star von Real Madrid den Trainingsauftakt. Wie es weiter geht? Offen. Die Liga startet erst Mitte Februar wieder, bis dahin ist auch in Saudi-Arabien das Transferfenster offen.

Spekulationen um einen schnellen Abschied aus der Wüste gibt es auch um Roberto Firmino. Den Jahreswechsel verbrachte der Brasilianer bereits in der alten Heimat und schaute sich an der ausverkauften Anfield Road das Heimspiel seines Ex-Klubs FC Liverpool gegen Newcastle United an. Es sei "schön, wieder zu Hause zu sein", wurde Firmino zitiert.

Seither reißen die Rückkehr-Gerüchte nicht ab, schließlich hat Firmino bei Al-Ahli nach gutem Start nicht nur das Kapitänsamt, sondern auch seinen Stammplatz verloren. Das einzige Problem: In Europa will offenbar niemand das fürstliche Gehalt zahlen, das Firmino in Saudi-Arabien erhält.

Und dann ist da noch der Portugiese Jota. 29 Millionen Euro überwies Al-Ittihad im Juli für den Flügelstürmer an Celtic Glasgow. Dumm nur: Nach einem Kaufrausch hat der Klub zu viele Ausländer im Kader, Jota ist nur noch die Nummer neun. Mit bösen Folgen: Seit Mitte September stand der 24-Jährige nicht mehr im Kader, absolvierte nur elf Spiele und sitzt nun seinen Vertrag ab.

Auch Jota will wieder weg. Wobei: Vielleicht steigt er bei Al-Ittihad ja schon bald zum Ausländer Nummer acht auf. Teamkollege Benzema soll ja schon fast fort sein.