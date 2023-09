Provokante Banner: Qualispiel Rumänien - Kosovo unterbrochen

Deutschland vs. Frankreich: Testspiel des DFB-Teams JETZT im Liveticker - 1:0

Deutschland vs. Frankreich: Testspiel des DFB-Teams JETZT im Liveticker - 1:0

Deutschland vs. Frankreich: Testspiel des DFB-Teams JETZT im Liveticker - 1:0 International | 22:41 Uhr

2