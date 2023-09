Transfers und Gerüchte am 18. September: Vertrag von Mathys Tel offenbar automatisch verlängert

Das Sommer-Transferfenster ist in den großen Ligen Europas geschlossen, doch nach dem Sommer ist schließlich vor dem Winter. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 18. September.

© getty Kevin Kampl Der zentrale Mittelfeldspieler kann sich eine Vertragsverlängerung bei RB Leipzig gut vorstellen, das berichtet die Bild. Demnach soll der 32-Jährige Lust auf ein neues Kapitel bei den Sachsen haben, aber entsprechende Gespräche mit den Verantwortlichen sollen noch nicht geführt worden sein. Kampls aktueller Kontrakt bei RB läuft zum 30.06.2024 aus. Erst kürzlich sagte der Slowene dem kicker: "Ich kann mir sicher auch vorstellen, nach so vielen Jahren bei RB Leipzig meine Karriere in diesem Verein zu beenden." Der gebürtige Solinger heuert bereits seit sechs Jahren bei den Roten Bullen an.

© getty Jadon Sancho Den 23-Jährigen könnte es im Winter zu Champions-League-Teilnehmer Newcastle United ziehen. Wie Journalist Craig Hope von der Daily Mail zu wissen meint, sollen die Magpies Sancho auf ihrem Radar haben. Der Ex-Dortmunder hatte es sich bei Manchester United kürzlich mit Trainer Erik ten Hag verscherzt und steht bei den Red Devils auf der Streichliste. Als mögliche Abnehmer wurden zuletzt auch Borussia Dortmund und der FC Barcelona genannt.

© getty Federico Valverde Der Mittelfeldspieler von Real Madrid lehnte im Sommer offenbar Offerten aus der englischen Premier League ab. Das schreibt Transferexperte Fabrizio Romano auf X. Der Uruguayer selbst äußerte sich zu seiner Situation: "Angebote aus der Premier League? Ich habe die Möglichkeit, für Real zu spielen. An dem Tag, an dem ich darüber anders denke, werde ich wahrscheinlich nach einer anderen Lösung suchen, oder Real selbst wird eine für mich finden." Valverdes Kontrakt bei den Königlichen besitzt noch Gültigkeit bis zum 30.06.2027.

© getty Oscar Gloukh Einem Bericht von The Sun zufolge sollen gleich drei englische Topklubs an dem Youngster von RB Salzburg dran sein: Manchester United, FC Arsenal und FC Liverpool seien demnach an einer Verpflichtung des Israelis interessiert und beobachten den 19-jährigen Mittelfeldmann. Gloukh stieß erst im vergangenen Winter von Maccabi Tel Aviv zu den Salzburgern und steigerte seinen Marktwert seither auf zehn Millionen Euro. RB konnte ihn bis zum 30.06.2027 an sich binden.

© getty Mathys Tel Gute Nachrichten für den FC Bayern: Der Kontrakt von Shootingstar Mathys Tel soll sich automatisch verlängert haben. Laut kicker habe sich der ursprünglich bis 2025 datierte Vertrag durch Tels 18. Geburtstag im April um zwei weitere Jahre verlängert. Der niederländische Stürmer ist die bisherige Entdeckung der Saison beim FCB und glänzte nach seinen Einwechslungen durch seine beachtliche Effektivität. In den ersten vier Bundesliga-Spielen kommt der 18-Jährige auf drei Scorer-Punkte in 54 Spielminuten. Hier geht es zu den weiteren News des FC Bayern.