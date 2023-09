Transfers und Gerüchte am 15. September: Real Madrid will wohl Reece James als Nachfolger von Dani Carvajal

Das Sommer-Transferfenster ist in den großen Ligen Europas geschlossen, doch nach dem Sommer ist schließlich vor dem Winter. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 15. September.

Zuvor hieß es, der 29-jährige Innenverteidiger von Hellas Verona werde am russischen Deadline Day am Donnerstag wechseln nachdem beide Klubs zu einer Einigung gekommen war. Doch der Spieler habe "in der letzten Minute" sein Veto eingelegt.

© getty

Mitchell Weiser

Zu Beginn der Woche sagte der Außenverteidiger von Werder Bremen in einer Medienrunde: "Zurzeit führen wir gar keine Gespräche mehr. Ich habe mich zuletzt auch nicht mehr so damit beschäftigt." Zudem bekräftigte Weiser, dass er an einen Vereinswechsel denkt: "Ja, ganz ehrlich, das ist so." Schließlich gebe es nicht mehr oft die Möglichkeit, "etwas auszuprobieren".

Darauf reagierte nun Lizenzbereich-Leiter Clemens Fritz bei transfermarkt.de: "Wir waren mit seiner Agentur im Austausch und auf einem guten Weg und haben auf ein Zeichen gewartet. Mitch hat die Tür für sich nun erst mal ein Stück weit zugemacht. Mehr gibt es dazu aktuell nicht zu sagen."

Werder will Weiser weiter halten, so Fritz: "Natürlich würden wir gerne über diese Saison hinaus mit ihm zusammenarbeiten, das haben wir auch ganz klar gesagt. Ich glaube, dass wir ihm ein gutes Umfeld bieten. Vor Bremen hatte er eine recht schwierige Zeit. Ich denke, dass er sich mit seiner Familie wohlfühlt. Dass er auch andere Gedankenspiele hat und das Ausland reizvoll findet, ist völlig legitim. An unserer Position hat sich aber nichts geändert."