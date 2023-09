Transfers und Gerüchte am 12. September: Real Madrid will Kylian Mbappé wohl schon im Winter - Man United vor Verpflichtung von El Ghazi?

Das Sommer-Transferfenster ist in den großen Ligen Europas geschlossen, doch nach dem Sommer ist schließlich vor dem Winter. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 12. September.

Der niederländische Angreifer soll Manchester United angeboten wurden sein, dies berichtet The Telegraph . Das Transferfenster ist in England zwar nicht mehr regulär geöffnet, aber der 28-Jährige ist momentan vereinslos. Zuvor spielte der Offensivspieler bei der PSV Eindhoven, dort wurde sein bis ursprünglich 2025 laufender Kontrakt jedoch zum 1. September aufgelöst, weil sich El Ghazi woanders mehr Spielzeit erhoffe.

Mbappé hatte sich in diesem Sommer mit PSG überworfen, was dazu führte, dass er während der Saisonvorbereitung in Japan nicht im Kader des amtierenden Ligue-1-Meister stand.

Der Stürmer von Nottingham Forest soll laut Fabrizio Romano vor einem Wechsel in die türkische Süper Lig stehen. Dort habe der Ex-Kölner zwei Optionen: Adana Demirspor und Istanbul Başakşehir wollen den Nigerianer leihen und würden auch das komplette Gehalt übernehmen. Nun lege es am 25-Jährigen selbst, zu welchem der Klubs er wechselt und eine Entscheidung soll zeitnah erfolgen.

© imago images

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann will seine Karriere in der Major League Soccer (MLS) beenden. "Das ist mein Hauptziel", sagte der französische Weltmeister von 2018 vor dem Länderspiel in Dortmund gegen Deutschland am Dienstagabend.

Der 32-Jährige, der derzeit bei Atletico Madrid unter Vertrag steht, kann sich aber auch einen Wechsel nach Saudi-Arabien vorstellen. Er verstehe die Spieler, die dort hingehen würden, "sehr gut", so Griezmann: "Wir sprechen hier über unglaubliche Summen. Sie denken an ihre Kinder, an ihre Enkelkinder. Ich finde es normal, dort hinzugehen."