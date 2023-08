Roberto Mancini als Nationaltrainer Italiens zurückgetreten

Roberto Mancini ist überraschend als Trainer der italienischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Das teilte der italienische Fußballverband FIGC am Sonntag mit. Der 58-Jährige war seit Mai 2018 im Amt und gewann mit der Squadra Azzurra 2021 in London die Europameisterschaft.

"Der FIGC hat den Rücktritt von Roberto Mancini von seinem Amt als Trainer zur Kenntnis genommen", hieß es in einer Erklärung des Verbandes, in der keine Gründe für die Entscheidung genannt wurden. Der Nachfolger Mancinis werde "in den nächsten Tagen" bekannt gegeben. In den Medien werden bereits Antonio Conte oder Neapels zurückgetretener Meistercoach Luciano Spalletti gehandelt.

Italiens Nationalmannschaft steht damit zehn Monate vor der geplanten Titelverteidigung bei der EM in Deutschland ohne Trainer da. Die WM in Katar 2022 hatte Mancini mit den Italienern sensationell durch eine Niederlage in den Play-offs gegen Nordmazedonien verpasst.

Kurios: Erst Anfang des Monats hatte Mancini im Verband mehr Macht erhalten, der frühere Meistercoach von Inter Mailand und Manchester City erhielt Kompetenzen für das U21- und U20-Team.