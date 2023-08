Transfers und Gerüchte am 24. August: Zieht es auch Mohamed Salah nach Saudi-Arabien?

Das Sommer-Transferfenster ist noch eine gute Woche geöffnet, immer noch zeichnen sich potenzielle Wechsel ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 24. August.

Wechselt der nächste Superstar in die Saudi Pro League? Laut Journalist Rudi Galetti geht Al-Ittihad beim Offensivstar des FC Liverpool All-In. Ein Angebot von über 100 Millionen Euro soll die Reds von einem Verkauf des Angreifers überzeugen.

© getty

Matheus Nunes

Manchester City sucht weiterhin nach einem Ersatz für den verletzten Kevin De Bruyne. Nachdem Lucas Paquetá in einem möglichen Wettskandal verstrickt sein könnte, schauen sich die Skyblues nach Alternativen um. Dabei ist angeblich Matheus Nunes von den Wolverhampton Wanderers in den Fokus der Cityzens gerückt.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist sich City mit Nunes bereits einig, um die 50 Millionen Euro soll die Ablöse für den Portugiesen betragen. Sein Vertrag in Wolverhampton läuft noch bis 2027, laut Romano strebt der Premier-League-Meister in den nächsten 48 Stunden eine endgültige Einigung an.