Transfers und Gerüchte am 2. August: PL-Klub soll für Mbappé bieten - Gala bedient sich in der Bundesliga

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 2. August.

© getty Kylian Mbappé Paris Saint-Germain erwartet offenbar ein Angebot des FC Chelsea für Kylian Mbappé. Das berichtet die französische L'Equipe und bezieht sich auf ein angebliches Telefonat zwischen Chelseas Klub-Boss Todd Boehly und PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi. Mbappé will seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, PSG ihn deshalb unbedingt noch in diesem Sommer verkaufen. Der Stürmer selbst strebt dem Vernehmen nach einen Wechsel zu Real Madrid an.

© getty Kerem Demirbay Galatasaray hat am Dienstagabend mitgeteilt, Verhandlungen mit Bayer 04 Leverkusen über eine Verpflichtung von Kerem Demirbay aufgenommen zu haben. Ein Transfer dürfte nur mehr Formsache sein. Der 30-Jährige soll in Istanbul einen Vertrag bis 2026 bekommen und je nach Berichten zwischen drei und vier Millionen Euro plus mögliche Boni kosten.

© getty Aurélien Tchouaméni Der FC Bayern München hat mit dem Management von Real Madrids Aurélien Tchouaméni offenbar schon Gespräche über einen möglichen Wechsel geführt. Das berichtet Sport1. Denkbar wäre demnach eine einjährige Leihe des 23-jährigen Franzosen, der bei Real mit viel Konkurrenz zu kämpfen hat. Konkret wurde es bisher zwar nicht, das könnte sich im Laufe des Augusts aber noch ändern. Eine Verpflichtung Tchouaménis würde den Wunsch von Trainer Thomas Tuchel nach einem defensiven Mittelfeldspieler erfüllen. "Wenn sich noch eine Möglichkeit bietet, sind wir offen dafür", sagte Tuchel am Dienstag, gefragt nach einem neuen Sechser.

© getty Andre Silva RB Leipzig bestreitet die kommende Saison ohne Angreifer Andre Silva. Der DFB-Pokalsieger verleiht den 27-jährigen Portugiesen für ein Jahr an den spanischen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad aus San Sebastian. Das teilte RB am Mittwoch mit. Silva war vor zwei Jahren für 23 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zu den Sachsen gewechselt, erfüllte die Erwartungen bislang aber nicht vollends. Sein Vertrag bei RB läuft bis 2026.

© getty Julián Araujo Julián Araujo wechselt per Leihe vom FC Barcelona zu UD Las Palmas. Der 21-jährige mexikanische Rechtsverteidiger war im Winter von Los Angeles Galaxy zu Barca gewechselt, wegen einer verspäteten Meldung in der Rückrunde aber nicht spielberechtigt. Sein Kontrakt bei Barca läuft noch bis 2026.

© getty Djibril Sow Eintracht Frankfurts Djibril Sow steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Sevilla. Das berichtet die spanische AS. Der 26-jährige Mittelfeldspieler aus der Schweiz soll eine Ablöse von zehn Millionen Euro plus mögliche Boni von vier Millionen kosten und einen Vertrag bis 2028 bekommen. Der Medizincheck sei auf Mittwoch terminiert.

© getty Rogerio US Sassuolos Linksverteidiger Rogerio und der VfL Wolfsburg sind sich offenbar über einen Wechsel einig, laut des italienischen Journalisten Fabrizio Romano wurde eine mündliche Vereinbarung getroffen. Der 25-jährige Brasilianer spielte vor seiner Zeit bei Sassuolo für Juventus Turin.

© getty Ousmane Dembélé Trainer Xavi Hernández vom FC Barcelona hat Ousmane Dembélés bevorstehenden Wechsel zu Paris-Saint Germain bestätigt. "Er hat uns gesagt, dass er wechseln will. Er hat ein Angebot von PSG und wir können nichts dagegen tun. Wir können mit diesem Angebot nicht mithalten", sagte Xavi nach Barcas 1:0-Testspielsieg gegen die AC Mailand in der Nacht auf Mittwoch bei TV3. Gleichzeitig sei er "ein bisschen enttäuscht von ihm". Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

© getty Harry Kane Im Poker des FC Bayern mit Tottenham Hotspur um Harry Kane (30) ist ein neues Detail aufgetaucht. Wie Sky Sports meldet, bestehen die Londoner im Falle eines Verkaufs ihres Kapitäns an die Münchner auf eine Rückkaufklausel. Diese soll für den Fall gelten, dass Kane als Bayern-Spieler eine Rückkehr in die Premier League anstrebt. Auch der italienische Journalist Gianluca Di Marzio berichtet von dieser möglichen Klausel, diese sei bei Bayerns Verantwortlichen auch bereits diskutiert worden. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

© getty Stefan Lekovic Borussia Dortmund interessiert sich nach Informationen der Bild für den serbischen Abwehrspieler Stefan Lekovic von Roter Stern Belgrad. Demnach kommt der 19-Jährige als Alternative für die Defensive in Betracht, da dem BVB aktuell mit Niklas Süle und Mats Hummels nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung stehen. Mit ihrem Interesse sind die Schwarz-Gelben allerdings nicht alleine. Dem Bericht und einer weiteren Meldung von Sport1 zufolge sind aus der Bundesliga auch der FC Bayern und RB Leipzig am 1,92 Meter großen Lekovic dran. Im Winter soll bereits ein Angebot von Real Madrid in Höhe von vier Millionen Euro von Roter Stern abgelehnt worden sein. Laut Sport1 scheiterte auch Man City mit einer ähnlichen Offerte.