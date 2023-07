Transfers und Gerüchte am 28. Juli: Rasmus Höjlund legt sich offenbar auf Manchester United fest - Edinson Cavani vor ablösefreiem Wechsel?

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 28. Juli.

© getty Edinson Cavani Der Stürmer wird seinen Vertrag beim FC Valencia in Kürze auflösen. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano. Cavani wird danach ablösefrei zu haben sein. Die Boca Juniors sollen ihm bereits ein offizielles Angebot unterbreitet haben, die Gespräche seien schon weit fortgeschritten.

© getty Marco Rose RB Leipzig und Trainer Marco Rose setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit längerfristig fort. Der gebürtige Leipziger verlängerte seinen bis 2024 gültigen Vertrag beim Champions-League-Starter vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Sommer 2025. Rose hatte die Sachsen im vergangenen September übernommen und zum Pokalsieg sowie in die Königsklasse geführt. "Ich freue mich sehr, dass ich weiter Teil von RB Leipzig sein und an der Geschichte weiterschreiben darf", sagte Rose, der in der Bundesliga zuvor bereits Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund gecoacht hatte. "Als ich nach dem Pokalsieg in all die glücklichen Gesichter zigtausender Fans geschaut habe, hat mich das stolz gemacht. Leipzig ist meine Stadt und Ostdeutschland meine Heimat."

© getty Matthias Jaissle Red Bull Salzburg hat seinen deutschen Trainer Matthias Jaissle mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das verkündete der Klub am Freitag bei Twitter. Einen Tag vor dem Saisonstart in die Bundesliga steht der Serienmeister nun ohne Cheftrainer da. Am Samstag um 19.30 Uhr beginnt die Saison für Salzburg beim SCR Altach. Hintergrund der Freistellung ist der verkündete Wechselwunsch des 35-Jährigen zum saudischen Klub Al-Ahli. "Wir sind der Ansicht, dass ein Trainer, der sich nur zwei Tage vor dem Start einer wichtigen Saison derart intensiv mit einem möglichen Klubwechsel beschäftigt, bei diesem Auftakt auch nicht dabei sein sollte", sagte Geschäftsführer Stephan Reiter. Zum Saisonstart übernehmen zunächst die Co-Trainer die Aufgaben. Damit erreicht der sportliche Aderlass der Salzburger auch die Trainerbank. In Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald (bei RB Leipzig), Noah Okafor (AC Mailand), Philipp Köhn (AS Monaco) und Junior Adamu (SC Freiburg) hat Salzburg bereits zahlreiche Leistungsträger verloren.

© getty Niels Nkounkou Eintracht Frankfurt will Niels Nkounkou von der AS Saint-Étienne verpflichten - und der Linksverteidiger will zur SGE, wie er nun in einem Interview mit der französischen L'Équipe mehr als deutlich gemacht hat. "Wenn ich ihnen jeden Tag sagen muss, dass ich gehen will, werde ich das tun. Ich werde nicht müde werden. Einen Spieler gegen seinen Willen zu behalten, ist meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung. Ich hoffe aufrichtig, dass sich die Situation schnell entspannt, weil ich mir jeden Tag den Kopf über diese Geschichte zerbreche", sagte der 22-Jährige. Der französische Zweitligist hatte Nkounkou in der Vorsaison vom FC Everton ausgeliehen und anschließend die vereinbarte Kaufoption über zwei Millionen Euro gezogen. "Ich war überrascht und nicht wirklich erfreut. Aber da die Saison noch lief, beschloss ich, das Spiel bis zum Ende mitzuspielen", sagte Nkounkou dazu.

© Getty Fabinho Laut Fabrizio Romano nähern sich Al-Ittihad und der FC Liverpool beim Transfer des Mittelfeldspielers an. Einigung steht angeblich kurz vor dem Abschluss. Fabinho wird sich bald dem Medizincheck unterziehen und soll in Saudi-Arabien einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

© getty Rasmus Höjlund Der Däne soll sich laut Fabrizio Romano für einen Wechsel zu Manchester United entschieden haben. Das sei seit dem ersten Tag der Verhandlungen klar. Ein Angebot von PSG habe den Stürmer demnach nicht umgestimmt. Die Red Devils stehen offenbar vor einer neuen Gesprächsrunde mit Höjlunds Noch-Arbeitgeber Atalanta Bergamo.

© imago images Callum Hudson-Odoi Beim FC Fulham soll man optimistisch, den Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison an Bayer Leverkusen ausgeliehen war, in den nächsten Tagen zu bekommen. Die Verhandlungen über die persönlichen Bedingungen des Wechseln stünden laut Fabrizio Romano vor einer Einigung.

© getty Nathan Ake Der niederländische Nationalspieler hat bei seinem Wechsel zu Manchester City einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Fabrizio Romano berichtet nun, dass eine Vertragsverlängerung bereits in Arbeit ist. Es soll eine mündliche Einigung erzielt worden sein, wobei Ake eine ordentliche Gehaltserhöhung erhält. Ake, der sowohl als linker Außenverteidiger als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, hat sich bei Pep Guardiola bewährt und ist im Etihad-Stadion ein fester Bestandteil des Staraufgebots. Dieser Status soll nun durch einen lukrativen neuen Vertrag gewürdigt werden.

© getty Harry Kane Übereinstimmenden Medienberichten zufolge werden heute in London weitere Verhandlungen zwischen dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur geführt, um den Wechsel von Spurs-Stürmer Harry Kane zum FCB voranzubringen. So sollen Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe in die englische Hauptstadt reisen, um dort wie vor zwei Wochen weitere Gespräche mit Tottenham-Chef Daniel Levy zu führen. Möglich, dass es nun zu einem neuen strategischen Winkelzug kommt: Laut der britischen Tageszeitung Daily Telegraph könnte es sein, dass die Münchner bei Kane einer Rückkaufoption für Tottenham zustimmen würden. Damit würde der Londoner Klub sicherstellen, dass der Angreifer zu seinem Karriereende in die Heimat zurückkehrt. Es heißt, der 30-Jährige schiele weiterhin auf den Torrekord der Premier League, wo ihn aktuell 47 Treffer von Spitzenreiter Alan Shearer trennen. Der FCB würde der Klausel aber offenbar lediglich dann zustimmen, damit der Transfer nicht scheitert.

© getty Dusan Vlahovic Sollte es dem FC Bayern nicht gelingen, Kane an die Isar zu lotsen, gibt es offenbar weiterhin einen Plan B. Der heißt nach Informationen der italienischen Sportzeitung Tuttosport Dusan Vlahovic. Demnach halte der FCB die Spur zum 23-Jährigen von Juventus Turin derzeit am Leben. Es ist jedoch Eile geboten, denn um den Serbe ranken sich seit langer Zeit viele Gerüchte. Paris St.-Germain scheint aktuell in der Pole Position zu sein, um den Linksfuß unter Vertrag zu nehmen. PSG wird zudem ein großes Interesse an Kane nachgesagt.

© getty David Raya Wie es im Bild-Podcast "Bayern Insider" heißt, ist David Raya vom FC Brentford derzeit der Top-Kandidaten für die Nachfolge von Yann Sommer. FCB-Trainer Thomas Tuchel möchte zwar eigentlich einen großen Torhüter - Raya misst 1,83 Meter -, doch die Bayern sollen von den Qualitäten des 27-Jährigen überzeugt sein. Auch Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia bleibt demnach weiterhin eine Option. Beim Georgier ist allerdings fraglich, ob der FCB sich den 22-Jährigen, dessen Vertrag in Spanien 2027 ausläuft, leisten kann und will.

© Getty Sadio Mané In saudi-arabischen Medienberichten heißt es, dass Al-Nassr, der Klub von Cristiano Ronaldo, kurz vor einer Einigung mit Mané steht. Vereinsvertreter und der Berater des Angreifers hatten sich kürzlich zu Gesprächen in Tokio getroffen. Der Klub soll Mané offenbar bereits in den 35-köpfigen Kader für den Arab Club Champions Cup 2023 aufgenommen haben. Laut Fabrizio Romano bietet Al-Nassr den Bayern rund 37 Millionen Euro für Mané. Demnach soll man sehr zuversichtlich sein, dass der Transfer zustande kommt. Die Gespräche zwischen den Klubs gingen nun in die Endphase.

© Getty Benjamin Pavard Pavard hat vor geraumer Zeit dem FC Bayern mitgeteilt, seinen bis 2024 datierten Vertrag nicht verlängern zu wollen. Bei einem werthaltigen Angebot soll der FCB bereit sein, den Franzosen in diesem Sommer zu verkaufen. Allerdings ist in dieser Hinsicht noch nichts passiert, will Sport1 erfahren haben. Es gebe weiterhin keine Offerte für den Abwehrspieler, der mit Manchester United, Manchester City und Juventus Turin in Kontakt stehen soll. Dass noch keiner dieser Klubs an die Bayern herangetreten ist, verunsichere die FCB-Oberen, heißt es. Mindestens 30 Millionen Euro wollen die Bayern für Pavard sehen.

© imago images Yann Sommer Sommer wird offenbar bald zu Inter Mailand wechseln. Zwischen den Italienern und dem Keeper sei es bereits vor längerer Zeit zu einer Einigung gekommen. Nun berichtet der TV-Sender Sky, dass sich die Klubs in sehr guten Gesprächen befänden, so dass eine Einigung innerhalb der kommenden Tage realistisch scheint. Da sich die Vereine derzeit in Fernost aufhalten, wolle man den Transfer erst nach Rückkehr der Bayern nach München über die Bühne bringen. Als Ablösesumme für den Torwart werden fünf bis sechs Millionen Euro gehandelt.

© getty Andreas Bornemann Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit seinem Sportchef Andreas Bornemann verlängert. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird sein bis 2024 laufendes Arbeitspapier vorzeitig ausgedehnt. Über die neue Laufzeit macht der Klub keine Angaben. Der 51-Jährige leitet seit 2019 die sportlichen Geschicke am Millerntor. "Ein anerkannter Fachmann, der absolut loyal im Sinne des Vereins agiert und dabei auch vor schwierigen Entscheidungen keine Angst hat", sagte Präsident Oke Göttlich.