Conference League: Vogel-Team Basel verpasst Endspiel - Erstes Finale für Hammers seit 1976

Der deutsche Trainer Heiko Vogel hat mit dem FC Basel in der Conference League das Endspiel verpasst. Die Eidgenossen mussten sich dem AC Florenz nach ihrem 2:1-Hinspielerfolg in der Toskana auf eigenem Platz mit 1:3 (1:2, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

Im Endspiel am 7. Juni in Prag trifft die Fiorentina auf den englischen Premier-League-Klub West Ham United. Die Londoner mit Nationalspieler Thilo Kehrer in der Anfangsformation setzten sich beim niederländischen Ex-Meister AZ Alkmaar nach ihrem 2:1-Sieg im Hinspiel auf der Insel mit 1:0 (0:0) durch und stehen damit erstmals nach 47 Jahren wieder einem Europacup-Finale.

Titelverteidiger AS Rom trat nach seinem Erfolg in der vergangenen Premierensaison des dritten Europacup-Wettbewerbs in der höherrangigen Europa League an - und zog dort ins Finale ein.

Der Bundesliga-Vertreter 1. FC Köln war in der Gruppenphase ausgeschieden. Die Rheinländer verpassten hinter OGC Nizza und Partizan Belgrad den Einzug in die K.o.-Runden.