Transfers: Chelsea denkt über Rückholaktion nach - City wohl heiß auf Kroatien-Talent

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 6. März.

© imago images Luka Vuskovic Manchester City war laut des italienischen Journalisten Fabrizio Romano am kroatischen Talent Luka Vuskovic von Hajduk Split interessiert. Der 16-jährige Innenverteidiger spielt bereits für Hajduks erste Mannschaft - und daran dürfte sich zumindest in näherer Zukunft auch nichts ändern. Trotz Citys angeblichen Interesse verlängerte Vuskovic seinen Vertrag bis 2026.

© getty Tammy Abraham Der FC Chelsea erwägt offenbar eine Rückholaktion von Tammy Abraham. Das berichtet The Athletic. Der 25-jährige Stürmer wechselte 2021 in Hoffnung auf mehr Spielpraxis für 40 Millionen Euro zur AS Roma. Dem Bericht zufolge verfügt Chelsea ab Juli über eine Rückkaufoption in Höhe von 80 Millionen Euro. Im Laufe der Saison sollen regelmäßig auch Scouts von Manchester United den Stürmer beobachtet haben. Für die Roma gelangen Abraham in 87 Pflichtspielen 34 Tore.

© getty Ángel Di María Der Vertrag des Argentiniers läuft im kommenden Sommer aus, bei Juventus Turin möchte man die Zusammenarbeit gerne verlängern. "Er ist ein wichtiger Spieler und wir wollen immer wichtige Spieler behalten. Mit Di María sind wir im Gespräch, [...] wir führen die Verhandlungen hinter den Kulissen, [...] aber wir sind zuversichtlich." In der laufenden Saison stand Di Maria in 23 Pflichtspielen auf dem Rasen, in denen er an insgesamt 14 Toren beteiligt war.

© getty Tobias Sippel Der Keeper würde gerne bei Borussia Mönchengladbach bleiben. Das bestätigte er gegenüber dem kicker. "Ich würde gern längerfristig bleiben, vielleicht als Torwarttrainer. Die Familie fühlt sich hier wohl." 2022/23 kommt der Torhüter auf sechs Einsätze bei den Fohlen. Hinter dem im Winter verpflichteten Jonas Omlin ist Sippel bei Gladbach nur die Nummer zwei.