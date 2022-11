FC Bayern: "Beschämend und respektlos!" Wie der FCB das Abschiedsspiel von Johan Cruyff zerstörte

Der FC Bayern ist 1978 zum Abschiedsspiel von Johan Cruyff eingeladen - und sorgt bei König Johan und den Zuschauern für schlechte Laune.

Offiziell laufen Abschiedsspiele nicht nach einem vorgegebenen Muster ab. Inoffiziell ähneln sich viele aber sehr. Im Mittelpunkt steht der zu verabschiedende Spieler, der Fußball wird meist nicht so ernst genommen, oft enden die Spiele unentschieden und der Hauptakteur erzielt eines oder mehrere Tore, bevor er unter tosendem Applaus verabschiedet wird. An all das erinnerte das Abschiedsspiel von Johan Cruyff gegen den FC Bayern München ganz und gar nicht.

Der im März 2016 verstorbene Cruyff war in den 60er- und 70er-Jahren einer der besten Spieler der Welt. Mit Ajax Amsterdam und dem FC Barcelona gewann der Niederländer sieben nationale Meisterschaften, hinzu kommen drei Siege mit Ajax im Europapokal der Landesmeister (1971, 1972, 1973) - um nur die wichtigsten Titel in seiner Karriere zu nennen.

1978 erklärte er im Alter von 31 Jahren überraschend früh seinen Rücktritt. Der letzte große Auftritt von "König Johan" sollte am 7. November in seiner Geburtsstadt Amsterdam erfolgen. Zu seinem Abschiedsspiel war der FC Bayern München mit Stars wie Sepp Maier, Gerd Müller und Paul Breitner eingeladen. Der langjährige Ajax-Konkurrent im Europapokal der Landesmeister (heute Champions League) war es dann auch, der Cruyff einen unvergesslichen Abend bescherte - jedoch im negativen Sinne.

FC Bayern gewinnt Abschiedsspiel mit 8:0

Der FC Bayern hielt sich an diesem Abend an keine Netiquette, trat höchst motiviert auf und gewann das Spiel vor 68.000 erwartungsfrohen Zuschauern nach Toren von Müller (3), Karl-Heinz Rummenigge (3) sowie Breitner (2) mit 8:0. Cruyff gestand später, noch nie so hoch verloren zu haben.

Nach dem Spiel hagelte es Kritik am Auftreten des FC Bayern. Der damalige Ajax-Spieler Ruud Kaiser war auch Jahre danach nach sehr aufgebracht, als er über das Spiel erzählte. "Wir haben abgemacht, dass wir Johan den Ball ständig zuspielen werden, damit er dem Publikum zeigen kann, was er noch drauf hat. Aber die Bayern kamen auf das Feld wie Krieger, als ob sie ein Europapokal-Finale spielten. Es war beschämend und respektlos", sagte Kaiser, der dem FC Bayern vorwarf, Cruyff währen des gesamten Spiels in Manndeckung genommen zu haben.

Diesen Vorwurf entkräftete Kurt Niedermayer in seinen Schilderungen über den "merkwürdigen Abend" im Magazin 11 Freunde. Niedermayer war damals einer der jüngeren Spieler im Bayern-Kader. Er berichtete, dass es für ihn eine große Ehre war, beim Abschiedsspiel eines Spielers, den er bewunderte, dabei sein zu dürfen.

Bayern-Stars sauer

Niedermayer, heute 66 Jahre alt, begründete auch, warum der FC Bayern so motiviert in das Spiel ging: "Die Merkwürdigkeiten vor dem Spiel waren unübersehbar: Wir wurden am Flughafen nicht abgeholt und das Hotel erwies sich als eher zweitklassig. Wenn wir nicht angereist wären, hätte es wohl auch keinen weiter gestört. Paul Breitner hat hinterher erzählt, dass wir schon beim Warmlaufen vom Publikum als 'Nazi-Schweine' beschimpft wurden. Er sagte, auf dem Weg vom Platz zur Kabine hätten ihn die Zuschauer sogar angespuckt. Wie auch immer: Irgendwann war das Maß voll."

Vor allem für die älteren und erfahreneren Spieler des FC Bayern wie Breitner, Maier, Müller und Branko Oblak sei dies so gewesen. Nach einem Gespräch nahmen sie sich laut Niedermayer die jüngeren Spieler zur Seite und bläuten ihnen ein, dass sie "den Holländern ein echtes Spiel" liefern sollen. "Vielleicht hatten die Leitwölfe auch noch im Hinterkopf, dass sie 1973 hier im Europacup 0:4 baden gegangen waren", vermutete Niedermayer.

Freunde machten sich die Bayern in Amsterdam an diesem Abend jedenfalls keine. Viele Zuschauer des Spiels waren so verärgert, dass sie die Bayern-Spieler nach dem Schlusspfiff mit Sitzkissen bewarfen.

Cruyff: "Es war nicht nett"

Und was sagte Cruyff selbst zu seinem Abschiedsspiel? "Es war nicht so nett. Wenn ich die Bayern wieder treffe, werde ich sie zerstören", sagte er Jahre später. 2006 entschuldigte sich Karl-Heinz Rummenigge persönlich bei Cruyff für den Auftritt des FC Bayern an jenem 7. November 1978.

Für Cruyff war sein Abschiedsspiel übrigens nicht das letzte in seiner Karriere. Wie aus dem Nichts tauchte er Anfang 1979 wieder auf der Fußballbühne auf, als er einen gut dotierten Vertrag bei den Los Angeles Aztecs in der nordamerikanischen Profiliga NASL unterschrieb.

Es folgten Engagements bei den Washington Diplomats, UD Levante, Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam. Am 13. Mai 1984 endete die große Kariere von "König Johan" dann endgültig - ohne weiteres Abschiedsspiel.