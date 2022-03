Im Halbfinale der WM Playoffs trifft Italien am heutigen Donnerstag auf Nordmazedonien. Alle wichtigen Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

WM Playoffs, Italien vs. Nordmazedonien, Übertragung: Die wichtigsten Infos

Die italienische Nationalelf empfängt ihre Gäste aus Nordmazedonien heute im Renzo Barbera in Palermo. Ab 20.45 Uhr wird es dort zur Sache gehen - der Verlierer hat nämlich keine Chance mehr auf einen Platz bei der kommenden WM in Katar. Weitere Infos zum Modus findet Ihr weiter unten.

Italien vs. Nordmazedonien, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr die Squadra Azzurra heute live und in Farbe sehen möchtet, heißt die Anlaufstelle DAZN. Der Streamingdienst hat alle Spiele der WM-Playoffs im Programm, so also auch die Partie zwischen Italien und Nordmazedonien. Carsten Fuß wird das Geschehen für Euch kommentieren.

Neben den WM-Playoffs findet Ihr bei DAZN übrigens noch eine Menge mehr Fußball-Übertragungen. Ob Champions League, Bundesliga, Serie A, Primera Division oder Ligue 1 - hier kommt jeder auf seinen Geschmack.

© getty Die italienische Nationalmannschaft ist noch nicht für die kommende Weltmeisterschaft qualifiziert.

Italien vs. Nordmazedonien, Übertragung: WM Playoffs heute live im Liveticker

Natürlich sind auch wir von SPOX wieder mit von der Partie und tickern alle Begegnungen der WM-Playoffs live für Euch mit.

Zum Spiel zwischen Italien und Nordmazedonien geht es hier.

WM Playoffs, Italien vs. Nordmazedonien: Der Modus

Der Modus der WM-Playoffs ist leicht erklärt: Ein Großteil der Mannschaften für Katar steht bereits fest, in den Playoffs kämpfen also nur noch die Teams um ein Ticket, die es zuvor durch die reguläre Qualifikation nicht geschafft haben.

In Europa handelt es sich dabei um elf Mannschaften (Polen hat im Halbfinale ein Freilos bekommen), die auf drei Turnierbäume (Playoffs A-C) mit jeweils vier Teams aufgeteilt sind. Die Gewinner der jeweiligen Turnierbäume dürfen im Winter nach Katar.

Italien trifft im Halbfinale der Playoffs C auf Nordmazedonien, auf den Gewinner wartet im Finale dann der Sieger aus der Partie Portugal gegen Türkei.

WM Playoffs heute live: Der Spielplan am Donnerstag