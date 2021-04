Mario Götze mit schweren Vorwürfen gegen Ex-BVB-Trainer Lucien Favre: Stellte nicht nach Leistung auf

Mario Götze (28) hat schwere Vorwürfe gegen seinen früheren BVB-Trainer Lucien Favre erhoben. Dieser habe bei Borussia Dortmund nicht nach Leistung aufgestellt.

Götze, der den BVB im Sommer ablösefrei verlassen und im Oktober bei der PSV Eindhoven unterschrieben hatte, hatte unter Favre einen schweren Stand und absolvierte in seiner letzten Saison bei den Schwarz-Gelben gerade einmal 15 Spiele in der Liga, ein einziges über die vollen 90 Minuten.

Für Götze, der in der Eredivisie wieder zu überzeugen weiß, keine sportliche Entscheidung: "In den letzten beiden Jahren bei Borussia gab es aus meiner Sicht keine Performancekultur, die ausschließlich auf Leistung ausgelegt war", sagte er dem Magazin 11Freunde.

Auch die Gründe, die Favre ihm für seinen Platz auf der Bank oder der Tribüne genannt hatte, überzeugten ihn nicht. "Er sagte, dass er nicht glaubt, dass ich der Mannschaft helfen kann und er keine Position für mich hat", erzählte der Schütze des entscheidenden Treffers im WM-Finale 2014, "was für mich grundsätzlich wenig Sinn gemacht hat und eher Ausreden waren."

Er habe in Dortmund am Ende das Gefühl gehabt, "keine Relevanz mehr zu haben", sagte Götze, dessen Vertrag der BVB hatte auslaufen lassen. Sein Vertrag bei der PSV läuft noch bis 2022. Favre selbst wurde in Dortmund im Dezember 2020 entlassen, seitdem ist der 63 Jahre alte Schweizer vereinslos.

Mario Götze: Statistiken bei PSV Eindhoven 2020/21