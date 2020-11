UEFA Nations League: Termine, Daten, Ansetzungen, anstehende Spiele

Zwei Spieltage der Nations League stehen aus und in den meisten Gruppen ist noch einiges offen, keiner der Gruppensieger steht fest. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu den Themen Termine, Daten, Ansetzungen und ansetzende Spiele in der Nations League.

Nations League: Diese Spiele stehen noch an

In den vier Ligen der Nations League stehen am dritten und letzten Doppelspieltag der Gruppenphase insgesamt noch 54 Spiele an, die alle am kommenden Samstag und Sonntag (5. Spieltag) oder dem anschließenden Dienstag und Mittwoch (6. Spieltag) stattfinden.

Hier eine Auswahl der anstehenden Topspiele:

Datum Anpfiff Gruppe Heim Auswärts Übertragung Samstag, 14. November 20.45 Uhr A4 Deutschland Ukraine ARD Samstag, 14. November 20.45 Uhr A3 Portugal Frankreich DAZN Samstag, 14. November 20.45 Uhr A4 Schweiz Spanien DAZN Sonntag, 15. November 18.00 Uhr B3 Türkei Russland DAZN Sonntag, 15. November 20.45 Uhr A2 Belgien England DAZN Dienstag, 17. November 20.,45 Uhr A4 Spanien Deutschland ARD Dienstag, 17. November 20.45 Uhr A3 Kroatien Portugal DAZN Mittwoch, 18. November 20.45 Uhr B1 Österreich Norwegen DAZN

Nations League live im TV und Livestream sehen

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft könnt Ihr bei der ARD entweder im Free-TV oder im kostenlosen Livestream verfolgen.

DAZN zeigt die Partie des DFB-Teams erst im Anschluss an das Spiel als Re-Live, alle anderen Duelle der Nations League zeigt der Streamingsender jedoch live und exklusiv in voller Länge. Außerdem findet Ihr dort die Highlights zu allen NL-Spielen.

Nations League im Liveticker

Alle Nations-League-Spiele könnt Ihr alternativ auch mit den SPOX-Livetickern verfolgen.

© imago images / ULMER Pressebildagentur

Nations League: So steht e in der deutschen Gruppe

Deutschland ist mit Spanien, Ukraine und der Schweiz in Gruppe A4 der Nations League. Das DFB-Team hat bisher erst einen Sieg aus vier Spielen geholt, kann aber noch problemlos den ersten Platz holen und damit in das Halbfinale der Nations League einziehen.

Entscheidend dafür wird das direkte Duell gegen die spanische Nationalmannschaft am 17. November in Sevilla sein. Das Hinspiel am 1. Spieltag ging 1:1 zu aus, eines der drei Unentschieden der Mannschaft von Jogi Löw.