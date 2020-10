UEFA Nations League, DFB-Team: Gegner, Termine, Spielplan

Nach dem 3:3 gegen die Türkei im Freundschaftsspiel stehen für das DFB-Team zwei Pflichtsspiele in der Nations League an. Hier gibt es alle Infos zu den Gegner der deutschen Nationalmannschaft sowie zu den Terminen und zum Spielplan.

UEFA Nations League, DFB-Team: Gegner, Spielplan, Termine

Das DFB-Team befindet sich in der Gruppe 4 der Liga A der Nations League. Insgesamt muss das Team von Bundestrainer Joachim Löw sechs Partien absolvieren. Gegner sind Spanien, Schweiz und die Ukraine.

Anfang September hat das DFB-Team die beiden Auftaktbegegnungen mit 1:1 beendet. Nun geht es am Samstag (10. Oktober) gegen die Ukraine. Drei Tage (13. Oktober) später steht das Rückspiel gegen die Schweiz auf dem Programm.

Gespielt wird zunächst in Kiew, ehe es zurück nach Deutschland geht. Zum Abschluss tritt das DFB-Team gegen die Eidgenossen im Rhein-Energie-Stadion in Köln an.

Spieltag Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 1. Spieltag 03.09.2020 20.45 Uhr Deutschland 1:1 Spanien 2. Spieltag 06.09.2020 20.45 Uhr Schweiz 1:1 Deutschland 3. Spieltag 10.10.2020 20.45 Uhr Ukraine -:- Deutschland 4. Spieltag 13.10.2020 20.45 Uhr Deutschland -:- Schweiz 5. Spieltag 14.11.2020 20.45 Uhr Deutschland -:- Ukraine 6. Spieltag 17.11.2020 20.45 Uhr Spanien -:- Deutschland

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 4 in Liga A

Nach zwei Spieltagen liegt das deutsche Team nur auf Rang drei. Nach zwei Unentschieden hat das Löw-Team zwei Zähler auf dem Konto. Gegen die Ukraine soll nun der erste Sieg eingefahren werden.

DFB-Präsident Fritz Keller stellte daher vor den Spielen klar: "Jetzt gibt's nur einen Weg: punkten und punkten! Wir können es uns nicht leisten, abzusteigen."

Der Gruppenletzte steigt nämlich in die Liga B. Außerdem qualifiziert sich nur der Erste für das Final-Four-Turnier der Liga A, bei dem der Titel des Nations-Leaguer-Siegers vergeben wird.

Platz Team Spiele Tore Diff. Punkte 1 Spanien 2 5:1 +4 4 2 Ukraine 2 2:5 -3 3 3 Deutschland 2 2:2 0 2 4 Schweiz 2 2:3 -1 1

© imago images / Hartenfelser

DFB-Elf: Der Kader für die nächsten zwei Nations-League-Partien

Jogi Löw nominierte insgesamt 29 Spieler für die Länderspiele. Kurz vor dem Lehrgang musste Suat Serdar absagen. Der Schalker Mittelfeldspieler hatte sich bei der Partie gegen RB Leipzig am Oberschenkel verletzt und fällt "auf unbestimmte Zeit" aus.

Neu in der Nationalmannschaft sind Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) sowie Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach). Hofmann feierte prompt im Test gegen die Türkei sein Debüt. Zum ersten Mal unter Löw durfte beim Freundschaftsspiel auch Florian Neuhaus den Adler auf der Brust tragen. Sein Debüt gelang, Neuhaus traf zum zwischenzeitlichen 2:1.