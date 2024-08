Ex-Nationaltorhüterin und ARD-Expertin Almuth Schult wechselt zu den Kansas City Current

"Ich freue mich sehr, nach Kansas City zu kommen, und bin froh, nach meiner zweiten Schwangerschaft wieder auf höchstem Niveau zu spielen. Die Current haben uns als Familie ein großartiges Gefühl gegeben und wir können es kaum erwarten, in diesem tollen Stadion mit den unglaublichen Fans zu sein", erklärt Schult ihren Wechsel zurück in die NWSL. "Das Team spielt einen so aufregenden Fußball und ich freue mich darauf, mit ihnen zusammen mein Bestes zu geben."

Bei den Current überzeugte vor allem die große Erfahrung der Ex-Nationaltorhüterin: "Almuth hat bewiesen, dass sie sich gegen die besten Spielerinnen der Welt durchsetzen kann. Wir glauben, dass ihre Erfahrung unser Torhüterteam auf die nächste Stufe heben wird", erklärt KC-Cheftrainer Vlatko Andonovski.