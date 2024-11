Galatasaray Istanbul vs. Tottenham Hotspur, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala in EL im TV und Livestream?

Galatasaray Istanbul vs. Tottenham Hotspur wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Der in Deutschland exklusive Rechteinhaber an den Spielen der Europa League, RTL, zeigt die Partie aber im Einzelspiel und in der Konferenz im Livestream auf seiner Streamingplattform RTL+. Um das Duell dort sehen zu können, benötigt Ihr ein Premium-Abo (8,99 Euro im Monat).

Kommentator des Einzelspiels ist Rene Langhoff. In der Konferenz kümmert sich Peter Reichert um den Kommentar zu Gala vs. Spurs.