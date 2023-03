Anzeige

Tag der Rückspiele! In der Europa League werden heute die Achtelfinal-Entscheidungsspiele bestritten. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Partien live im TV und Livestream sehen könnt und ob es eine Free-TV-Übertragung geben wird.

In der Europa League geht es am heutigen Donnerstag (16. März) so richtig zur Sache. Auf einen Schlag gibt es alle acht Achtelfinal-Rückspiele. Die erste Hälfte davon geht um 18.45 Uhr los, die anderen vier Begegnungen werden um 21 Uhr angepfiffen.

Mit dabei sind auch drei Mannschaften aus Deutschland. Der SC Freiburg steht nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Juventus Turin zu Hause unter Zugzwang. Auch Union Berlin muss abliefern, um nach dem 3:3-Unentschieden gegen Union Saint-Gilloise den Rasen mit einem eingelösten Viertelfinalticket zu verlassen. Bayer Leverkusen befindet sich von den Bundesligisten in der besten Position, nachdem man gegen Ferencvaros Budapest das erste Aufeinandertreffen mit 2:0 gewinnen konnte.

© getty Union Berlin kämpft gegen Union Saint-Gilloise um ein Viertelfinalticket.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Rückspiele im Achtelfinale im TV und Livestream

Es gibt nur einen Anbieter, der alle acht Spiele heute live und in voller Länge anbietet, und das ist RTL. Genauer gesagt, sind die Spiele beim Streamingdienst RTL+ zu sehen. Nachdem mehrere Spiele zur selben Uhrzeit losgehen, bietet RTL+ auch eine Konferenz an, die ebenfalls alle Achtelfinal-Rückspiele beinhaltet.

Kostenlos könnt Ihr auf RTL+ jedoch nicht zugreifen, vielmehr wird ein Abonnement benötigt. Dieses kommt in verschiedenen Formen und Preisen. RTL+ Premium ist mit einem Preis in Höhe von 6,99 Euro pro Monat die billigste Variante.

Ein Spiel wird jedoch auch im deutschen Free-TV gezeigt, auch hierfür ist RTL die richtige Anlaufstelle. Dabei handelt es sich um das Rückspiel zwischen Union Berlin und Union Saint-Gilloise, das um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Bei ORF1 und in der ORF-TVthek wird darüber hinaus um 18.20 Uhr auch Freiburg gegen Juventus übertragen.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Rückspiele im Achtelfinale im Liveticker

Auch SPOX nimmt heute bei der Achtelfinal-Rückrunde eine wichtige Rolle ein. Wir tickern nämlich alle acht Spiele für Euch live mit - ebenfalls nicht nur einzeln, sondern auch zusammengefasst in einer Konferenz.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Europa League: Das Achtelfinale im Überblick