Europa League: Dieses Spiel zeigt RTL heute live im TV und Livestream

Auch am heutigen Donnerstag sind wieder zwei deutsche Teams in der Europa League im Einsatz. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, welche der Partie live bei RTL gezeigt wird.

Europa League: Dieses spiel zeigt RTL heute live

In der Europa League werden alle Spiele der Saison 2020/21 beim Streamingdienst DAZN gezeigt. Darüber hinaus zeigt RTL Nitro an jedem Spieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Am heutigen Donnerstag ist das die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und KAA Gent.

Beim Kölner Privatsender beginnen ab 20.15 Uhr die Vorberichte zum Spiel mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller. Kommentiert wird die Partie dann von Marco Hagemann und Steffen Freund. Für alle mobilen User stellt RTL auch einen Livestream zur Verfügung, dieser kostet nach Ablauf eines gratis Probemonats jedoch 4,95 Euro monatlich.

Die Partie am frühen Abend zwischen Bayer Leverkusen und Slavia Prag wird dann wie gewohnt auf DAZN laufen. Dort seht Ihr auch die restlichen Spieltags-Begegnungen, etwa SSC Neapel gegen Real Sociedad, Sparta Prag gegen AC Milan oder Standard Lüttich gegen Benfica Lissabon.

Die Europa League im SPOX-Liveticker

Auch bei uns könnt Ihr die Europa League live miterleben. In unserem Liveticker-Angebot findet Ihr alle Spiele des heutigen Donnerstags.

Hoffenheim gegen Gent: Wo und wann findet das Spiel statt

Datum : 10.12.2020, 21 Uhr

: 10.12.2020, 21 Uhr Austragungsort : PreZero-Arena (Sinsheim)

: PreZero-Arena (Sinsheim) Schiedsrichter : Anastasios Papapetrou

: Anastasios Papapetrou Zuschauer: nicht zugelassen

Hoffenheim - Gent: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Trainer ihre Teams von Anfang an aufstellen.

TSG Hoffenheim : Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma, Sessegnon - Rudy, Samassekou, Baumgartner - Grillitsch - Kramaric, Bebou

: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma, Sessegnon - Rudy, Samassekou, Baumgartner - Grillitsch - Kramaric, Bebou KAA Gent: Polat - Hauche-Olsen, Ngadjiui, Fortuna - Mohammadi, Owusu, Ofoe, Kums, Botaka - Bukari, Yaremchuk

Europa League: Die Tabelle der Gruppe L

Schon vor dem letzten Spieltag steht die TSG Hoffenheim als Gruppensieger fest. Durch den 2:0-Sieg im Hinspiel bzw. das 0:0-Unentschieden im Rückspiel gegen Roter Stern Belgrad kann Hoffenheim nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Auch Gent wird die Gruppe sicher als Letzter abschließen.