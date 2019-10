Europa League heute live: Alle Partien im Livestream

Runde drei in der Gruppenphase der Europa League. Am heutigen Donnerstag stehen 24 Partien auf dem Programm. Wir zeigen Euch, wer auf wen trifft und wo Ihr die Begegnungen verfolgen könnt.

Europa League heute im LIVE-STREAM

Die Rechte an der Europa League liegen in dieser Saison bei DAZN. Der Streaming-Dienst zeigt alle Spiele in dieser Spielzeit live. Diese können im Livestream auf der Plattform abgerufen werden.

Zusätzlich bietet DAZN eine Konferenz an. Mit der GoalZone verpasst Ihr kein einziges Tor der 24 Partien.

Darüber hinaus läuft auf DAZN noch weiterer Fußball der Spitzenklasse. So hat der Streaming-Anbieter die Ligue 1, Serie A und Primera Division im Programm. Zudem sind über 100 Spiele der Champions League sowie 40 Bundesliga-Begegnungen abrufbar.

Ein Abo kostet 11,99 Euro im Monat. Ein Jahres-Abo ist mit 119,99 Euro sogar aufs Jahr gerechnet noch billiger.

Im Free-TV zeigt RTL Nitro 15 EL-Spiele in der Spielzeit 2019/20 live. Zudem bietet der Sender einen kostenpflichtigen Livestream über RTLNow an.

Europa League: Der 3. Spieltag im Überblick

Hier gibt es die Übersicht über die Partien des 3. Spieltags. Alle Begegnungen sind auf DAZN zu sehen. RTL Nitro zeigt lediglich das Heimspiel der Frankfurter Eintracht gegen Standard Lüttich.

Uhrzeit Heimteam Gästeteam Übertragung 18.55 Uhr AZ Alkmaar Astana DAZN 18.55 Uhr AS St. Etienne FC Olexandrija DAZN 18.55 Uhr Young Boys Feyenoord Rotterdam DAZN 18.55 Uhr FC Porto Glasgow Rangers DAZN 18.55 Uhr Qarabag APOEL DAZN 18.55 Uhr ZSKA Moskau Ferencvaros DAZN 18.55 Uhr KAA Gent Wolfsburg DAZN 18.55 Uhr Partizan Belgrad Manchester United DAZN 18.55 Uhr Ludogorets Espanyol Barcelona DAZN 18.55 Uhr Besiktas Sporting Braga DAZN 18.55 Uhr Slovan Bratislava Wolverhampton Wanderers DAZN 18.55 Uhr Istanbul Basaksehir Wolfsberger AC DAZN 18.55 Uhr AS Rom Borussia M'gladbach DAZN 21 Uhr Dynamo Kiew FC Kopenhagen DAZN 21 Uhr FC Sevilla F91 Dudelange DAZN 21 Uhr Malmö FF Lugano DAZN 21 Uhr PSV Eindhoven LASK Linz DAZN 21 Uhr Sporting Lissabon Rosenborg BK DAZN 21 Uhr Trabzonspor FC Krasnodar DAZN 21 Uhr Getafe Basel DAZN 21 Uhr Celtic Glasgow Lazio Rom DAZN 21 Uhr FC Arsenal Vitoria Guimaraes DAZN 21 Uhr Eintracht Frankfurt Standard Lüttich DAZN/ RTL Nitro 21 Uhr Stade Rennes CFR Cluj DAZN

Europa League heute im LIVE-TICKER

SPOX bietet zu allen Spielen der Europa League einen Liveticker an, bei denen Ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Hier geht's zur heutigen Übersicht.

Europa League 2019/20: Termine im Überblick

Im Kalenderjahr 2019 wird die Gruppenphase abgeschlossen. Anschließend finden 2020 die K.o.-Runden statt. Das Finale wird am 27. Mai in Gdansk ausgetragen.