"Ich würde mich freuen": Julian Nagelsmann hofft weiter auf Kapitän Ilkay Gündogan

Gündogan verließ das Quartier bei Partner adidas am Samstag als letzter Nationalspieler. Nagelsmann geht davon aus, dass der "stille Leader mit der großen Erfahrung, weiter zur Verfügung steht. Das soll Ilkay selber entscheiden und verkünden."

Nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Spanien (1:2 n.V.) wird es keinen großen Umbruch geben. Toni Kroos beendet seine Karriere, für Thomas Müller und Manuel Neuer dürfte es ebenfalls das letzte Länderspiel gewesen sein. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden, sagte Nagelsmann.

Der Bundestrainer will mit Blick auf die WM 2026 an seinem eingeschlagenen Weg festhalten. Man werde nur "Nuancen verändern, wenn alle weiter performen", erklärte Nagelsmann. Er sehe aber bei "keinem die Gefahr, dass er abfällt in den nächsten Jahren". Daher mache es keinen Sinn, "den ganzen Kader durchzuwürfeln".