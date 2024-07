"Unfassbar, was er in diesem Turnier zeigt": Rafael van der Vaart nennt den "absoluten Star" der EM

Lamine Yamal stand in allen EURO-Spielen Spaniens in der Startelf von Trainer Luis de la Fuente. Vor dem Finale verzeichnete er ein Tor und drei Vorlagen. Beim Turnier in Deutschland wurde er zum jüngsten Spieler und zum jüngsten Torschützen der EM-Geschichte.

Für den FC Barcelona lieferte er in der vergangenen Saison sieben Treffer und zehn Assists in wettbewerbsübergreifend 50 Pflichtspielen.