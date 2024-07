"Ich wusste, dass er ein Star werden würde": Vater von Lamine Yamal platzt vor Stolz

Yamals Vater fügte hinzu, dass sein Sohn "wie jedes Kind der jüngste Spieler sein möchte, der eine Europameisterschaft gewinnt". Dies könnte am kommenden Sonntag der Fall sein. Dann trifft die Furia Roja im Finale im Olympiastadion in Berlin auf England. Einen Tag zuvor feiert Yamal seinen 17. Geburtstag.

Yamal, der in der abgelaufenen Spielzeit für Barcelona fünf Tore und acht Vorlagen in 38 Pflichtspielen beisteuerte, trumpfte bei der EM bislang groß auf. Beim Turnier in Deutschland gelangen dem noch 16-Jährigen bislang ein Tor und drei Vorlagen.