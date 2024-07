Spanien vs. Frankreich, Übertragung EM 2024 live: Das EM Halbfinale im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am Dienstag, dem 9. Juli, geht es weiter bei der EM. Im ersten Halbfinale trifft Spanien nach dem 2:1-Sieg über Deutschland in der Allianz-Arena in München auf Frankreich. Los geht es um 21 Uhr.

