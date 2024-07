Schlafwagen-Standfußball! Auch Englands bestes Spiel bei der EM ist grausam: Drei Dinge, die gegen die Schweiz auffielen

© getty

England: Auch das beste Spiel bei der EM 2024 ist grausam

Es wurde während dieser EM schon ausgiebig darüber gesprochen, welch biederen Fußball die individuell hochkarätig besetzte englische Nationalmannschaft in den bisherigen vier Partien zeigte. Daher die gute Nachricht zuerst: Fußballerisch war der Auftritt gegen die Schweiz der bis dato beste. England hatte besonders im ersten Abschnitt viel Kontrolle über die Partie und unterband die Schweizer Umschaltbemühungen gekonnt.

Die schlechte Nachricht: Auch die Darbietungen der Three Lions am Samstag waren grausam anzuschauen. Nationaltrainer Gareth Southgate (der sein 100. Länderspiel coachte) griff zwar wieder auf die Dreierkette zurück und beorderte Phil Foden - endlich - in eine zentralere Rolle, wo er zusammen mit Jude Bellingham und Harry Kane für Gefahr sorgen sollte.

Nur: England erzeugte keine Gefahr, sondern produzierte erneut Schlafwagen-Standfußball der übelsten Sorte. Ohne Tempo, ohne Dynamik, ohne Esprit - die Mängelliste ist weiterhin lang.

Die Spieler weisen in ihrem viel zu langsamen Passspiel viel zu große Distanzen zueinander auf. Der Ballführende besitzt keine Optionen zwischen den Linien. Teils tummelten sich fünf englische Spieler vor der ersten Schweizer Kette, dahinter herrschte knallrote Überzahl. Der zwischenzeitliche Höhepunkt von Englands Gekicke: Bei einem kurz ausgeführten Eckball in der 30. Minute landete der Ball per Rückpass innerhalb von Sekunden beim eigenen Torwart.

Doch festgehalten werden muss freilich auch: England, das mit drei Schüssen aufs Tor gegen die Slowakei und die Schweizer drei Tore schoss, steht dank dieser Effizienz im Halbfinale - zum zweiten Mal in Folge unter Southgate bei einer EM.