Englands EM-Held Ollie Watkins macht ein Geständnis: "Ich schwöre es bei meinem Leben"

Hinter ihm liegt eine starke Saison bei seinem Klub Aston Villa. In 53 Pflichtspielen gelangen ihm 27 Tore und 13 Assists. Damit hatte er entscheidenden Anteil am Einzug in die Champions League und dem Erreichen des Halbfinals in der UEFA Conference League.

Dank Watkins darf England also weiter vom ersten Gewinn des Europameistertitels träumen. Das Finale der Three Lions gegen Spanien steigt am Sonntagabend. Gefragt, ob England bereit für die bislang so starken Iberer sei, meinte Watkins nur: "Definitiv."