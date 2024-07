Deutschland: Wie geht es für das DFB-Team nach dem Aus im EM Viertelfinale gegen Spanien bei der EM 2024 weiter?

Bis ins Viertelfinale gegen Spanien hat der Weg des DFB-Teams gereicht, nach dem 1:2 gegen la Roja am Freitag, dem 5. Juli, ist die Heim-EM für Deutschland jedoch vorzeitig beendet.

Das Duell gegen Spanien markiert auch das Ende der Karriere von Toni Kroos. Der Mittelfeldspieler hatte bereits vor dem Turnier bekannt gegeben, dass er nach der Heim-EM seine Laufbahn als aktiver Spieler beenden würde. Möglicherweise war das EM-Viertelfinalspiel gegen Spanien auch das letzte Pflichtspiel für Manuel Neuer und Thomas Müller. Neuer sprach vor dem Spiel gegen die Spanier offen über ein mögliches Karriereende. Der 34-jährige Müller, der noch einen Vertrag bei Bayern München bis 2025 hat, scheint sein Karriereende schon zu planen.

Was steht also als Nächstes an für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann? Das erfahrt Ihr hier.