"Ich säg den ab": Bastian Schweinsteiger sieht in Sachen Harry Kane ein Problem

Harry Kane? "Das macht dich irgendwann kaputt"

"Wenn du jedes Mal mit einer Silbermedaille vom Platz gehst, das macht dich irgendwann kaputt. Und du hast das Gefühl, dass der Fluch an dir liegt, an deiner Person, weil viele um dich herum schon was geholt haben", sagte Expertin Almuth Schult dazu.

Kane wechselte im Sommer 2023 von Tottenham Hotspur zum FC Bayern, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht. In seiner ersten Saison in München glänzte der Angreifer mit 44 Toren und 12 Vorlagen in 45 Pflichtspielen.