Von Herbert Grönemeyer bis Leony: Songs der vergangenen EM und WM

Die EM 2024 ist keinesfalls das erste große Fußballturnier in Deutschland. Zahlreiche Welt- und Europameisterschaften fanden im Land des Rekord-Europameisters (mit Spanien jeweils drei Titel) statt.

Das bislang letzte Großereignis in Deutschland war die WM 2006. Das offizielle Turnierlied damals war "The Time of Our Lives" von Il Divo feat. Toni Braxton. Die meisten Fußballfans in Deutschland werden sich aber eher mit anderen Songs während des Sommermärchens identifizieren. So etwa mit dem Klassiker "Zeit, dass sich was dreht" von Herbert Grönemeyer, "Dieser Weg" von Xavier Naidoo oder "Love Generation" des französischen Produzenten Bob Sinclar und des jamaikanischen Reggae-Musikers Gary Pine.

Bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz wurde der weltberühmte Song "Seven Nation Army" von The White Stripes beim Einmarsch der Nationalmannschaften in die Stadien genutzt. Offizielles Turnierlied war aber "Can You Hear Me" von Enrique Iglesias. Zu weiteren beliebten WM- oder EM-Songs zählen auch "Waka Waka" von Shakira (WM 2010) und "Hayya Hayya (Better Together)" von Trinidad Cardona, Davido und AISHA (WM 2022).

Die vergangenen offiziellen EM-Lieder:

Turnier Liedname Künstler:In EM 2008 "Can You Hear Me" Enrique Iglesias EM 2012 "Endless Summer" Oceana EM 2016 "This One's for You" David Guetta & Zara Larsson EM 2021 "We Are The People" Martin Garrix & Bono / The Edge

