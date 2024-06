EM 2024, Trikot Frankreich: Warum haben Kylian Mbappé und Co. einen Hahn und nicht die französische Flagge als Wappen auf der Brust?

Zum ersten Mal tauchte das Tier auf dem berühmten blauen Trikot im Jahr 1909 auf, als das Team mit 2:5 in Belgien verlor. Seitdem ist der Hahn allgegenwärtig - und schmückte auch den Dress der Bleus, als sie 1998 und 2018 den WM-Titel gewannen.

Natürlich hat sich das Aussehen des Hahn-Wappens im Laufe der Zeit drastisch verändert. Auf dem aktuellen Trikot gibt es eine eher traditionelle Darstellung, während es zuvor eher eine moderne Interpretation des Symbols war, das schon seit Jahrhunderten inoffiziell für den französischen Staat steht. Im ganzen Land kann man den gallischen Hahn als Verzierung für viele öffentliche Gebäude finden.

Der Hahn erinnert dabei an die gallischen Wurzeln der Nation. Er wurde nach Meinung der Sprachwissenschaftler wegen eines Wortspiels gewählt, denn das lateinische Wort für den Hahn und die Gallier ist dasselbe. Frankreichs Feinde machten sich damit über die angebliche Starrköpfigkeit und den Stolz der Leute lustig. Die Franzosen nahmen dem Spott allerdings an Schärfe, indem sie einfach den Vogel in ihr Herz schlossen und zu ihrem Wappentier machten.