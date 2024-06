Slowenien vs. Serbien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

In der Gruppe C begegnen sich bei der Fußball-EM 2024 am heutigen Donnerstag, den 20. Juni, Slowenien und Serbien. Das Gruppenspiel startet um 15.00 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Serbien hat bei der EM 2024 einen Fehlstart hingelegt. Gegen England verloren die Serben am 1. Gruppenspieltag mit 0:1. In der Gruppe C liegt Serbien damit aktuell auf dem vierten und letzten Platz.

Slowenien konnte sich dagegen am vergangenen Sonntag gegen Dänemark einen Punkt erkämpfen. Das Duell gegen die Dänen endete 1:1. Welche Mannschaft verlässt heute den Platz als Sieger?