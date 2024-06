Kartenflut! Türkei und Tschechien sorgen für neuen EM-Rekord

Das dritte Vorrundenspiel der Gruppe F hatte es in sich. Es gab zwar nicht den besten Fußball zu sehen, doch beim 2:1-Sieg der Türkei gegen Tschechien gab es dafür so viele Karten, wie noch nie bei einer Europameisterschaft. 15 Gelbe Karten, 20 Minuspunkte in der Fair-Play-Tabelle - beides neue Rekorde.

Anzeige