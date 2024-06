Julian Nagelsmann konnte trotz Autokorsos der türkischen Fans gut schlafen: "Da kam nicht mehr so viel an"

Vor dem Duell mit den Ungarn stand Nagelsmann in der ARD Rede und Antwort. Von Moderator Alexander Bommes darauf angesprochen, dass es Abende gibt, an denen man besser in den Schlaf findet als nach einem türkischen Sieg, meinte Nagelsmann: "Die Stimmung war toll, das war schon beeindruckend zu sehen. Aber ich war im fünften Stock, da kam nicht mehr so viel an."

In vielen deutschen Städten feierten Anhänger der Türkei den Erfolg über Georgien mit Autokorsos, Stuttgart bildete da keine Ausnahme. Einige Portugiesen klinkten sich nach dem 2:1-Erfolg gegen Tschechien in die Feierlichkeiten ein.