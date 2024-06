Dortmund ist die Stadt der Fan-Eskalationen, Arda Güler hat noch einen weiten Weg vor sich: Drei Dinge, die bei Türkei gegen Georgien auffielen

Türkei vs. Georgien: Ein Wermutstropfen bleibt

Dort angekommen, pushten sich die türkischen Anhänger auf das nächste Level hoch: Gewaltige Pfeifkonzerte gegen die sich aufwärmenden Georgier oder bei deren Ballbesitz, völlige Ekstase beim Einlaufen der eigenen Helden und der Nationalhymne. Ein Großteil der Zuschauer war selbstredend mit roten Halbmond-Fahnen ausgestattet, auf den Stühlen saß während der gesamten 90 Minuten kaum einer.

Als dann noch das 1:0 durch Mert Müldürs Traumtor fiel, gab es endgültig kein Halten mehr. Ebenfalls beeindruckend: Die aus Handy-Taschenlampen resultierende Gänsehautatmosphäre nach dem 2:1 und die gemeinsame Siegesfeier mit den Spielern.

Für einen kleinen Wermutstropfen sorgte eine Prügelei zwischen beiden Fanlagern auf den Rängen im Vorfeld der Partie. Dennoch war das Spektakel in Dortmund, augenscheinlich die Hochburg von alldem Wahnsinn, erneut Werbung für die EM in Deutschland und der nächste Beweis dafür, was ein Turnier mit den richtigen Gegebenheiten auslösen kann - ganz anders als das beispielsweise noch vor nicht einmal zwei Jahren bei der WM in Katar der Fall war.