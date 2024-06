Julian Nagelsmann erklärt Entscheidung für Leroy Sané statt Florian Wirtz: "Leroy ist einer, der viel Tiefe anbieten kann"

"Wir haben gegen die Schweiz ein bisschen zu wenig Tiefe angesprintet, auch zu wenig Tiefe angeboten. Leroy ist ein Spieler, der beides sehr gut verkörpert", sagte Nagelsmann vor dem Spiel im ZDF.

Wirtz habe zwar "auch immer wieder gute Laufwege, aber er ist schon eher ein Spieler, der den Ball in den Fuß möchte und von da dann Dinge kreiert. Leroy ist einer, der viel Tiefe anbieten kann, vor allem schon wegen dem Speed."

Zudem seien die Dänen "extrem massiv in der Luft und körperlich sehr, sehr gut in der Dreierkette. Am Boden haben sie aber gegen wendige Spieler schon ihre Probleme. Leroy ist einer, der das, was gegen die Schweiz gefehlt hat, schon bringen kann. Er hat sehr gut trainiert, einen guten Eindruck gemacht."