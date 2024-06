EM 2024 - Ilkay Gündogan zog sich bei rüdem Foul von Ryan Porteous keine ernste Verletzung zu: "Ich bin guter Dinge, dass nichts kaputt gegangen ist"

Deutschland hatte beim Start in die Heim-EM von Beginn an stark aufgespielt. Florian Wirtz (10.) und Jamal Musiala (19.) sorgten mit ihren Toren früh für eine komfortable Führung.

Kurz vor der Pause verwandelte dann Kai Havertz den Elfmeter, der nach Porteous' Einsteigen gegen Gündogan verhängt wurde, zum 3:0. Der eingewechselte Niclas Füllkrug legte Mitte der zweiten Hälfte zum 4:0 nach, ehe Schottland kurz vor Schluss durch ein Eigentor von Antonio Rüdiger der Ehrentreffer gelang. Emre Can stellte in der Nachspielzeit dann den Vier-Tore-Abstand wieder her und sorgte für den 5:1-Endstand.

"Wir haben uns belohnt für eine gute Anfangsphase, das gibt dann auch Selbstvertrauen", analysierte Toni Kroos bei MagentaTV. "Klar muss man auch sagen, dass der Gegner nicht gerade in Topform war und nach der Roten Karte war es dann eigentlich entschieden."

Musiala frohlockte indes: "Einen besseren Start hätten wir nicht haben können. Das Tor am Ende tut ein bisschen weh, sonst wäre es eine 10 von 10 gewesen. Wir wollen jetzt Schritt für Schritt weiter machen und mit jedem Spiel besser werden."